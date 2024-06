Manchester United chciałby za wszelką cenę wzmocnić ofensywę, która w sezonie 2023/2024 nie radziła sobie wystarczająco dobrze. Priorytetem klubu z Old Trafford jest sprowadzenie Michaela Olise.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Rozchwytywany gwiazdor dołączy do Manchesteru United?

Manchester United ma przed sobą naprawdę pracowite miesiące. Wciąż nie wiadomo, czy na Old Trafford pozostanie Erik ten Hag, który poprawił swoje notowania wygranym finałem Pucharu Anglii. Do tamtego czasu wydawało się, że pożegnanie jest przesądzone, lecz władze klubu w dalszym ciągu się wahają. Kontrakt Holendra obowiązuje do 2025 roku.

Niezależnie od przyszłości ten Haga, latem Manchester United musi się bardzo poważnie wzmocnić, jeśli chce walczyć o najwyższe cele w Premier League. Potrzebne są nowe twarze w praktycznie każdej formacji, a priorytetowo traktuje się transfery do ofensywy. Czerwone Diabły szukają rywala dla Rasmusa Hojlunda oraz następcy Antony’ego, który na Old Trafford się nie sprawdził. Wymarzonym wzmocnieniem na bokach pomocy jest Michael Olise, rozchwytywany przez angielskich gigantów.

Gwiazdor Crystal Palace udowodnił w kolejnym sezonie, że jest gotów, aby postawić następny krok w swojej piłkarskiej karierze. Z uwagi na problemy zdrowotne 22-letni Francuz rozegrał zaledwie 19 meczów, natomiast zdążył w nich zgromadzić dziesięć bramek i sześć asyst. Manchester United traktuje ten transfer priorytetowo, mimo świadomości, że trzeba za Olise zapłacić ogromne pieniądze. Sam zawodnik również jest otwarty na możliwość przenosin do nowej ekipy.

O jakiej kwocie myśli Crystal Palace? Media sugerują, że sprzedaż wejdzie w grę w przypadku oferty na poziomie 60 milionów funtów.