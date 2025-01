SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Christopher Nkunku gotowy na transfer do Manchesteru United

Manchester United w obecnym sezonie ma olbrzymi problem na wielu płaszczyznach. Jednak największy kłopot prawdopodobnie stanowi środek ataku. Joshua Zirkzee nie prezentuje się na miarę oczekiwań. Rasmus Hojlund natomiast kompletnie nie potrafi odnaleźć formy. Władze z Old Trafford zatem jak najszybciej chcą wzmocnić ofensywę.

Od kilku dni Manchester United wykazuje zainteresowanie Christopherem Nkunku. Tymczasem najnowsze wieści w sprawie potencjalnej przeprowadzki Francuza na Old Trafford przekazuje serwis „CaughtOffside”. Otóż zawodnik Chelsea dał zielone światło na transfer do drużyny Czerwonych Diabłów. Do nawiązania współpracy między stronami może dojść już w najbliższych dniach.

Wspomniane źródło donosi, że Christopher Nkunku jest niezadowolony z czasu spędzonego na boisku w koszulce Chelsea. Francuz jest tym faktem na tyle poirytowane, że chce jak najszybciej zmienić barwy klubowe. Przeprowadzka do Manchesteru United zatem wkrótce może stać się faktem.

Christopher Nkunku w trwającym sezonie rozegrał 29 spotkań w barwach Chelsea. W tym czasie reprezentant Francji zdołał zgromadzić na swoim koncie 13 trafień, a także cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia wychowanka Paris Saint-Germain na 50 milionów euro.