Manchester United i Tottenham powalczą o transfer. Prosto z La Ligi

Manchester United i Tottenham Hotspur mogą stoczyć rywalizację o transfer. Tropy angielskich zespołów prowadzą do La Ligi. Na ich radarach znalazł się Etta Eyong z Levante - informuje "Football Insider".

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Etta Eyong

Etta Eyong obserwowany przez Manchester United i Tottenham Hotspur

Manchester United oraz Tottenham Hotspur kilka miesięcy temu rywalizowali w finale Ligi Europy. Rywalizacja wówczas zakończyła się triumfem londyńskiego zespołu, który zwyciężył 1:0. Od tego meczu minęło już sporo czasu, ale wkrótce między tymi drużynami może rozpocząć się kolejna interesująca walka. Tym razem o transfer.

Z informacji przekazanych przez „Football Insider” dowiadujemy się, że Manchester United i Tottenham Hotspur mają na celowniku tego samego piłkarza. I to prosto z La Ligi. W kręgu zainteresowań angielskich zespołów znalazł się Etta Eyong, który na co dzień reprezentuje barwy Levante.

Utalentowany Kameruńczyk jest jednym z odkryć tego sezonu La Ligi. Zawodnik znakomicie wprowadził się do drużyny prowadzonej przez Juliana Calero. Jest bez wątpienia jedną z kluczowych postaci w swoim zespole. Zainteresowanie zarówno Manchesteru United jak i Tottenhamu Hotspur nie jest zatem przypadkowe.

Etta Eyong w obecnym sezonie rozegrał osiem spotkań w koszulce Levante. Kameruńczyk może pochwalić się świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem pięciokrotnie wpisać na listę strzelców. 21-latek może również pochwalić się trzema asystami.