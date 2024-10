Manchester United dopina rozmowy z Rubenem Amorimem. Portugalczyk ma zostać następcą Erika ten Haga. Trener Sportingu wyróżnił trzech graczy swojej drużyny, których chciałby sprowadzić na Old Trafford - donosi "Fichajes".

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim zabierze ze sobą trzy gwiazdy Sportingu?

Manchester United nie wytrzymał i po kolejnej porażce postanowił zwolnić Erika ten Haga. Następca nie został jeszcze zakontraktowany, ale wszystko wskazuje na to, że na Old Trafford trafi Ruben Amorim. Między stronami trwają zaawansowane negocjacje, a media rozpisują się już na temat szczegółów prawdopodobnej współpracy. W Portugalii Amorim cieszy się znakomitą renomą oraz uznaniem. Po zdobyciu dwóch krajowych mistrzostw nikt nie ma wątpliwości, że to trener o wielkim potencjale.

“Fichajes” donosi, że w trakcie rozmów z klubem Amorim wymienił nazwiska trzech piłkarzy, których chciałby sprowadzić ze sobą ze Sportingu. Chodzi o Goncalo Inacio, Marcusa Edwardsa oraz Pedro Goncalvesa. Uchodzą oni za kluczowych w systemie Amorima, gdyż to dzięki nim możliwe było osiągnięcie sukcesów. Jednocześnie Manchester United nie planuje sprowadzać Viktora Gyokeresa.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Portugalski trener uważa, że kadra Czerwonych Diabłów nie jest wystarczająco konkurencyjna i przystosowana do gry w systemie z trójką środkowych obrońców. Wymarzonym wzmocnieniem defensywy byłby właśnie utalentowany Inacio. Edwards wzmocniłby rywalizację na wahadłach, zaś Goncalves to absolutna gwiazda ligi portugalskiej, nad którą rozpływa się wiele europejskich gigantów.

Manchester United najprawdopodobniej będzie gotowy spełnić żądania Amorima. W przeszłości ten Hag miał możliwość pozyskiwania swoich byłych podopiecznych. Na tej zasadzie do drużyny trafili chociażby Antony, Noussair Mazraoui czy Matthijs de Ligt.