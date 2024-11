Man Utd zszokuje? Gwiazda ma zostać wystawiona na sprzedaż

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Marcus Rashford może pożegnać się z Manchesterem United

Manchester United zaczyna powoli myśleć o przyszłości, tworząc strategie dotyczącą kadry drużyny. Interesujące wieści przekazał serwis Fichajes.net na temat Marcusa Rashforda. Reprezentant Anglii jest wychowankiem Czerwonych Diabłów.

Źródło podaje, że niepewna na dzisiaj jest przyszłość Rashforda w klubie z Old Trafford. Zawodnik niedawno skończył 27 lat. W każdym razie dzisiaj napastnik nie błyszczy tak jak to miało miejsce w jego najlepszych sezonach. Ruben Amorim nie ukrywa tego, że chce stawiać na młodych graczy, którzy mają cel, aby swoją jakością pomóc zespołowi. Biorąc ten czynnik pod uwagę, to nie wróży dobrze Rashfordowi. Jednocześnie realny scenariusz zakłada, że piłkarz niebawem może opuścić klub. Władze klubu z Old Trafford mogą być otwarte na to, aby wysłuchać propozycji w sprawie zawodnika.

W przeszłości nie brakowało już spekulacji dotyczących ewentualnej zmiany klubu z udziałem angielskiego napastnika. Rashford był kuszony między innymi przez kluby z Arabii Saudyjskiej czy Paris Saint-Germain. Możliwe zatem, że w trakcie styczniowego okna transferowego temat wróci. Rynkowa wartość Anglika wynosi 60 milionów euro.

W tym sezonie Anglik wystąpił jak na razie 20 spotkań. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył też trzy asysty. Kolejny mecz może rozegrać w niedzielę 1 grudnia. Wówczas ekipa z Old Trafford zmierzy się z Evertonem. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14:30.

