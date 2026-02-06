Manchester United nie wiąże już przyszłości z Marcusem Rashfordem. Jak się okazuje, Czerwone Diabły wytypowały następcę Anglika. Ich celem jest pozyskanie Yana Diomande z RB Lipska - przekazuje "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Yan Diomande celem transferowym Manchesteru United

Manchester United nie tak dawno zdecydował się dokonać zmiany na ławce trenerskiej. Dziś stanowisko pierwszego trenera drużyny obejmuje Michael Carrick i był to strzał w dziesiątkę władz klubu. Zespół pod wodzą nowego trenera wygrał wszystkie ze swoich trzech rozegranych spotkań. Czerwone Diabły zdołały pokonać Manchester City, Arsenal oraz Fulham.

Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Manchester United już całkowicie przestał wiązać przyszłość z Marcusem Rashfordem. Ostatnio jeszcze tliła się nadzieja na pozostanie Anglika, ale teraz już praktycznie nie ma na to szans. Wspomniane źródło zaznacza, że Czerwone Diabły wybrała Yana Diomande z RB Lipska na następcę obecnego gracza FC Barcelony.

Przyszłość Marcusa Rashforda prawdopodobnie wciąż będzie pisana w zespole Hansiego Flicka. Manchester United natomiast będzie musiał wydać fortunę na Yana Diomande. Transfer skrzydłowego z RB Lipska może wynosić nawet 100 milionów euro. 19-latek jest uważany za jeden z największych talentów młodego pokolenia w piłce.

Yan Diomande w trwającej kampanii rozegrał 21 spotkań w koszulce RB Lipska. Reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej może pochwalić się świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż osiem trafień, a także sześć asyst.