Rashford częścią wielkiej wymiany?! Ambitny plan Manchesteru United

Manchester United i Paris Saint-Germain mogą dokonać wielkiej wymiany. Marcus Rashford trafiłby do zespołu z Paryża, natomiast w drugą stronę powędrowałby Bradley Barcola - przekazuje "Football Insider".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford i Barcola częścią wymiany na linii Man Utd – PSG?

Manchester United już w najbliższy poniedziałek spróbuje wrócić na dobre tory, choć zadanie nie będzie łatwe. Podopieczni Rubena Amorima zmierzą się na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers. Ostatnie mecze nie były udane w wykonaniu Czerwonych Diabłów. Zwłaszcza w miniony czwartek, kiedy zremisowali z West Hamem United (1:1). Władze z Old Trafford mają świadomość, że kadra nie jest wystarczająco dobra, więc rozglądają się za wzmocnieniami.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „Football Insider”. Nie jest tajemnicą, że Czerwone Diabły chcą pozbyć się definitywnie Marcusa Rashforda, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w FC Barcelonie. Jak się okazuje, może dojść do wielkiej wymiany. I to z Paris Saint-Germain. Anglik miałby powędrować do stolicy Francji, natomiast na Old Trafford zawitałby Bradley Barcola.

Paris Saint-Germain myśli o pozyskaniu Marcusa Rashforda. Reprezentant Francji natomiast jest celem Manchesteru United. Między klubami jeszcze nie rozpoczęły się konkretne rozmowy. Czas pokaże, czy dojdzie do hitowej wymiany na linii Czerwone Diabły – mistrzowie Ligue 1.

Bradley Barcola w obecnym sezonie rozegrał w koszulce Paris Saint-Germain 17 spotkań, strzelając pięć goli i notując dwie asysty. Marcus Rashford natomiast ma na koncie 19 występów w koszulce FC Barcelony. Anglik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dziewięć asyst.