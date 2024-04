fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Pięciu zawodników może pożegnać się z Manchesterem City

Manchester City może latem przejść rewolucję kadrową. Najnowsze doniesienia medialne przekonują, że szeregi aktualnych mistrzów Anglii może pożegnać pięciu graczy. Szczegółowe informacje na temat przekazał serwis Fichajes.net.

Man City ma ambitne plany związane z kolejną kampanią. W tym sezonie ekipa Josepa Guardioli wciąż liczy się w grze o triumf w Pucharze Anglii i w walce o mistrzostwo Premier League. Sternicy klubu myślami są natomiast przy budowaniu drużyny na lato. Może się to wiązać z odejściem aż pięciu graczy z klubu.

Pierwszym zawodnikiem, mogącym opuścić Man City jest Jack Grealish. Zawodnik nie do końca wpisuje się w plany Josepa Guardioli. Nie stał się tak wielką gwiazdą, jak tego oczekiwali przedstawiciele Obywateli. Sporadyczne przebłyski to zdecydowanie za mało jak na Man City.

Niejasna przyszłość Bernardo Silvy i Kevina De Bruyne

Innym graczem, którego przygoda z jednym z gigantów Premier League może dobiec końca, jest Stefan Ortega. Zawodnik jest niezadowolony ze swojej drugoplanowej roli w klubie. W sieci nie brakuje spekulacji, że zawodnik stał się celem Bayernu Monachium czy Bayeru Leverkusen.

Niewykluczone, że czas pożegnać dotknie też takich graczy jak Bernardo Silva czy Kevin de Brudne. To kluczowe postacie Man City. Niemniej w przypadku pierwszego nasilają się doniesienia o przeprowadzce do FC Barcelony lub PSG. Belg natomiast ma kontrakt do 2025 roku. Menedżer The Citizens co prawda marzy o przedłużeniu z nim umowy. Niemniej zawodnik rozważa opcje gry z Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby zarobić krocie.

Piątym zawodnikiem, który nie może być pewny swojego losu na Etihad Stadium, jest Kalvin Philips. Zawodnik ma również kontrakt ważny do 2025 roku. Realny scenariusz jest zatem taki, że Man City, chcąc uniknąć rozstania piłkarza na zasadzie wolnego transferu, sprzeda go już latem tego roku. Tym samym ciekawe lato zapowiada się w angielskiej ekipie.

