Jose Mourinho chce transferu gwiazdy FC Barcelony

fot. Associated Press / Alamy

Ilkay Gundogan priorytetem dla Fenerbahce Stambuł

Jose Mourinho w lipcu przejął stery nad Fenerbahce i szybko ma zamiar odcisnąć swoje piętno na zespole. Jednocześnie portugalski szkoleniowiec już wskazał sternikom klubu kilku kandydatów do gry w tureckiej ekipie. Ciekawe wieści w sprawie przekazał natomiast AS.

Źródło przekonuje, że klub ze Stambułu chce wykorzystać to, że FC Barcelona znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Chodzi o to, że Katalończycy dążą do zbilansowania swoich wydatków, aby zachować standardy zgodne z zasadami La Liga. W przypadku pozyskania nowych piłkarzy, muszą rozważać też sprzedaże konkretnych zawodników. To sprawia, że niepewni swojej przyszłości są między innymi: Vitor Roque, Raphinha czy Ferran Torres. Tym bardziej że trwają prace związane ze złożeniem ofert za Daniego Olmo czy Nico Williamsa.

AS przekonuje z kolei, że Fenerbahce jest zainteresowane pozyskaniem Ilkaya Gundogana, który miał stać się głównym celem tureckiej ekipy na trwającą sesję transferową. Konkretna propozycja, mająca przekonać Barcelonę do sprzedaży gracza, ma zostać przedstawiona w ciągu najbliższych dni. Można tylko domyślać się, że taki ruch ma być następstwem tego, że kontuzjowany obecnie Fred.

82-krotny reprezentant Niemiec trafił do Barcy latem 2023 roku z Manchesteru City na zasadzie wolnego transferu. Tymczasem w poprzedniej kampanii Ilkay Gundogan wystąpił łącznie w 36 meczach, notując w nich pięć trafień i dziewięć asyst.

