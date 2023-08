fot. Imago/LaPresse Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Manchester United od pewnego czasu pracuje nad transferem Sofyana Amrabata

Pomocnik ma szansę wylądować tego lata na Old Trafford

Angielski gigant nie zamierza jeszcze rezygnować z Marokańczyka

Amrabat wreszcie opuści Florencję?

Manchester United ściągnął już tego lata Andre Onanę i Masona Mounta. Aktualnie dopina transfer Rasmusa Hojlunda, który opuści szeregi Atalanty Bergamo. Niewykluczone, że przed końcem okienka Czerwone Diabły sięgną po jeszcze jednego piłkarza z Serie A. Nieustannie na liście życzeń znajduje się Sofyan Amrabat.

Klub z Old Trafford nie wyklucza wzmocnienia środka pola, jeśli tylko sprzeda zbędnych piłkarzy. Erik ten Hag pozostaje w kontakcie z Marokańczykiem, który marzy o przenosinach do Premier League. Jeszcze do niedawna łączono go z FC Barceloną, lecz ta skupiła się na innych kandydaturach.

Amrabat chciał opuścić Fiorentinę już zimą, lecz ta nie była zainteresowana rozstaniem z gwiazdą. Pomocnik otrzymał natomiast zapewnienie, że latem będzie możliwość sfinalizowania hitowego transferu z jego udziałem. Manchester United nie zamierza jednak płacić 30 milionów euro i wierzy, że wynegocjuje korzystniejsze warunki.

