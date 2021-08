Manchester United oficjalnie za pośrednictwem swojej strony internetowej potwierdził pozyskanie Cristiano Ronaldo z Juventusu. Portugalczyk podpisał z klubem z Old Trafford kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Cristiano Ronaldo oficjalnie został kolejnym tego lata wzmocnieniem Man Utd

36-latek zasilił szeregi Czerwonych Diabłów, rozstając się z Juventusem

Portugalski zawodnik wrócił do angielskiej ekipy po ponad 10 latach

Ronaldo ponownie w Man Utd

Manchester United odzyskał jednocześnie zawodnika, którego pozyskał po raz pierwszy w 2003 roku ze Sportingu Lizbona. Wówczas urodzony w Funchal piłkarz kosztował sterników Czerwonych Diabłów łącznie 19 milionów euro. Tym razem transakcja wyniosła 15 milionów euro, ale wraz z bonusami może wynieść 23 miliony euro. Angielski klub zobowiązał się do spłacania kwoty przez pięc lat.

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki ma na swoim koncie ponad 30 trofeów, w tym przede wszystkim pięć razy wygrał Ligę Mistrzów, cztery razy klubowe Mistrzostwo Świata, siedem mistrzowskich tytułów w Anglii, Hiszpanii i Włoszech. Tymczasem z reprezentacją Portugalii wygrał w 2016 roku Mistrzostwo Europy, pokonując w jednym ze spotkań w drodze do finału Polskę po serii rzutów karnych.

Ronaldo nie krył zadowolenia po powrocie do angielskiej ekipy. – Manchester United to klub, który zawsze miał specjalne miejsce w moim sercu. Od momentu, gdy pojawił się komunikat, że dołączę do klubu, to zostałem przytłoczony różnymi wiadomościami. Już nie mogę się doczekać, kiedy zagram znów na Old Trafford z kibicami na trybunach. Nie mogę się też doczekać, kiedy dołączę do zespołu po zgrupowaniu reprezentacyjnym – mówił 36-latek cytowany przez ManUtd.com.

Ronaldo jest kolejnym po Jadonie Sancho i Raphaelu Varanie zawodnikiem, który wzmocnił szeregi Czerwonych Diabłów. Aktualni wicemistrzowie Premier League po rozegraniu trzech spotkań ligowych plasują się na trzeciej pozycji w ligowej tabeli, legitymując się dorobkiem siedmiu punktów na koncie.

