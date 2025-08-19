Manchester United dotychczas interesował się Carlosem Balebą. Obecnie jednak uwaga Czerwonych Diabłów jest skupiona na innym pomocniku. Ich celem jest Luciem Agoume z Sevilli - donosi "Orgullobiri".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Lucien Agoume może wzmocnić Manchester United

Manchester United w minioną niedzielę rozegrał pierwsze spotkanie w nowym sezonie Premier League. Podopieczni Rubena Amorima musieli uznać wyższość Arsenalu (0:1), ale zawodnicy z Old Trafford zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Czerwone Diabły jeszcze nie zamknęły kadry i planują kolejne ruchy kadrowe. Dotychczas ich głównym celem był Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion.

Transfer Kameruńczyka do Manchesteru United jednak znacznie się oddalił. Dziś na Old Trafford mają inny cel. Z informacji przekazanych przez portal „Orgullobiri” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Luciem Agoume z Sevilli. Anglicy są gotowi złożyć za Francuza ofertę w granicach 25-30 milionów euro.

Sevilla jednak może odrzucić propozycję Manchesteru United. Klauzula odstępnego w umowie Luciena Agoume z hiszpańskim zespołem wynosi 40 milionów euro. Czas pokaże, czy Francuz ostatecznie zawita na Old Trafford. I za jaką cenę. Do końca letniego okienka transferowego pozostały niespełna dwa tygodnie.

Luciem Agoume ma za sobą występ w nowym sezonie La Ligi. Pomocnik Sevilli rozegrał 90 minut przeciwko Athleticowi Bilbao. Francuz zaprezentował się z dobrej strony i wpisał się nawet na listę strzelców.