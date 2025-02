Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Chris Rigg celem Manchesteru United

Manchester United rozgrywa fatalny sezon. Słaba postawa drużyny sprawiła, że w trakcie sezonu doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Ruben Amorim zastąpił Erika ten Haga. Postawa zespołu pod wodzą portugalskiego szkoleniowca nie uległa ulepszeniu. Jednak klub z Old Trafford wraz z przyjściem nowego opiekuna zmienili plany transferowe.

Najnowsze informacje z obozu Manchesteru United przekazuje „talkSPORT”. Jak się okazuje, Czerwone Diabły przyspieszyli starania mające na celu sprowadzenie zawodnika, który jest porównywany do Jude’a Bellinghama. Tym piłkarzem jest Chris Rigg, który na co dzień reprezentuje barwy Sunderlandu. 17-latek był obserwowany przez skautów z Old Trafford podczas swojego ostatniego występu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nazwisko Chrisa Rigga przewija się przez Manchester United jednak od dobrych kilku miesięcy. Do tej pory jednak klub nie poczynił żadnych starań, mających na celu sprowadzenie utalentowanego Anglika. Wkrótce jednak może się to zmienić, bowiem zawodnik zaimponował wysłannikom Czerwonych Diabłów.

Chris Rigg w obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań w rozgrywkach Championship. W tym czasie 17-latek z Sunderlandu zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.