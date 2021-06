Manchester United nie chce oddać Paula Pogby za darmo

Działacze Manchesteru United nie dopuszczają do siebie scenariusza, by Paul Pogba mógł odejść z klubu za darmo. Dlatego też zamierzają namówić go na przedłużenie kontraktu. Ten obecny wygasa już latem przyszłego roku.

Obecna umowa Paula Pogby wygasa w czerwcu 2022 roku. Kluby już w styczniu mogłyby rozmawiać z nim bez przeszkód, a potem pozyskać go za darmo.

Nie wiadomo jaką decyzję w sprawie swojej przyszłości podejmie Francuz. Działacze United liczą, że zgodzi się on przedłużyć swoją umowę.

Negocjacje nie muszą być proste, bo agentem piłkarza jest Mino Raiola.

28-latek przebywa obecnie na Euro 2020 i zbiera wysokie noty za swoje występy w barwach reprezentacji Francji. W najbliższym czasie nic nie wydarzy się raczej w sprawie przyszłości klubowej tego zawodnika. Działacze Manchesteru United będą chcieli jednak zasiąść z Paulem Pogbą do rozmów gdy tylko powróci on po turnieju do Anglii.

Gdy w 2016 roku Francuz przenosił się na Old Trafford z Juventusu kosztował klub 105 milionów euro. Jeśli jednak nie przedłużyłby umowy z Manchesterem United, to latem przyszłego roku odszedłby bez sumy odstępnego. Taki scenariusz byłby dla działaczy ciosem, zwłaszcza, że chcą przeznaczyć blisko 100 milionów funtów za pozyskanie Jadona Sancho z Borussii Dortmund.

Trudne negocjacje kontraktowe

Rozmowy o nowym kontrakcie na pewno nie będą łatwe. Agentem Paula Pogby jest bowiem znany z podwyższania poprzeczki Mino Raiola. Sytuacji Francuza z uwagą przygląda się podobno Real Madryt, który chętnie pozyskałby gracza za darmo.

W minionym sezonie Pogba rozegrał we wszystkich rozgrywkach 42 mecze. Zdobył w nich sześć goli i zaliczył dziewięć asyst.

Czytaj także: Pogba i Ronaldo: gwiazdy, które podpadły sponsorom