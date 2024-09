Manchester United obserwuje młody talent. Agent porównał go do Luki Modricia

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Manchester United

Martin Baturina na liście życzeń Man United

Manchester United po zmianach właścicielskich obrał nową strategię na rynku transferowym. INEOS na czele z Sir Jimem Ratcliffem chcą skupić się na pozyskiwaniu młodych, a zarazem utalentowanych zawodników. Dowodem zmienionej filozofii transferowej ma być przykład z zakończonego niedawno letniego okna transferowego. W ostatnich dwóch miesiącach na Old Trafford przeprowadzili się tacy piłkarze jak Joshua Zirkzee czy Leny Yoro. Niebawem młodych talentów w zespole Erika ten Haga ma być jeszcze więcej.

Z informacji przekazanych przez portal Germanijak wynika, że w kręgu zainteresowań Manchesteru United znalazł się Martin Baturina. 21-latek jest wychowankiem Dinamo Zagrzeb, które dostarczyło światu kilku topowych zawodników jak m.in. Luka Modrić. To właśnie do legendy Realu Madryt porównał swojego klienta agent Zdravko Mamić. Podkreślił również, że Baturina ma potencjał na bycie graczem podobnej klasy, co jego starszy kolega z reprezentacji Chorwacji.

Skauci angielskiego klubu mieli być obecni podczas ostatniego spotkania Chorwacji z Portugalią w Lidze Narodów. Manchester United widzi potencjał u zawodnika, przez co poddał go szczegółowej analizie przed ewentualnym transferem. Czerwone Diabły to jednak niejedyny klub, który interesują się pomocnikiem. W grze o pozyskanie Chorwata znajdują się również Arsenal, Chelsea i Leeds United.

Baturina w sezonie 2024/2025 od początku rozgrywek błyszczy w barwach Dinama Zagrzeb. Na tę chwilę ma na swoim koncie 5 asyst w 6 meczach we wszystkich rozgrywkach.