Manchester United zapewne latem pożegna Andre Onanę. Jak się okazuje, Czerwone Diabły wytypowały już następcę Kameruńczyka. Na ich radarze znalazł się Mile Svilar z AS Romy - przekazuje "TEAMtalk".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Mile Svilar może trafić do Manchesteru United

Manchester United zamierza dokonać wielkich wzmocnień w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Kompromitująca kampania 2024/25 sprawiła, że władze z Old Trafford planują wielką przebudowę. W zasadzie żaden z piłkarzy Czerwonych Diabłów nie może się czuć bezpiecznie. Nie inaczej jest z Andre Onaną. Kameruńczyk już łączony jest z przeprowadzką do innego zespołu.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż Czerwone Diabły wytypowały już następcę Andre Onany. Trop prowadzi do Serie A. Na ich radarze znalazł się bowiem jeden z najlepszych golkiperów tej ligi. A jest nim Mile Svilar, który na co dzień reprezentuje barwy AS Romy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Manchester United jest gotowy sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić reprezentanta Serbii. AS Roma bowiem wycenia swoją gwiazdę na 25-30 milionów euro. Taka kwota nie powinna stanowić żadnego problemu Czerwonym Diabłom. Zwłaszcza, że w 2023 roku za Andre Onanę zapłacono około 50 milionów euro.

Mile Svilar natomiast ma za sobą fantastyczny sezon. 25-latek rozegrał 51 spotkań między słupkami AS Romy. Serb może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem aż 19 meczów zakończyć bez straconego gola.