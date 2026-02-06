Manchester United i Liverpool wkrótce mogą stoczyć rywalizację o głośny transfer wewnątrz Premier League. Na celowniku angielskich gigantów znalazł się Mateus Mane z Wolverhampton Wanderers - informuje "Sports Boom".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mateus Mane

Mateus Mane na radarach Manchesteru United i Liverpoolu

Manchester United i Liverpool od lat rywalizują ze sobą na najwyższym poziomie. W obecnym sezonie wspomniane zespołu walczą między sobą o miejsce premiowane awansem do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Na tym etapie rozgrywek w lepszej sytuacji podopieczni Michaela Carricka. Przewaga Czerwonych Diabłów w tabeli nad The Reds wynosi jednak zaledwie dwa punkty.

Tymczasem dowiadujemy się, że Manchester United i Liverpool wkrótce mogą stoczyć walkę o transfer. Serwis „Sports Boom” zdradził, że zarówno Czerwone Diabły jak i obecni mistrzowie Anglii mają na celowniku tego samego piłkarza. I to prosto z Premier League. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Mateus Mane, który na co dzień reprezentuje barwy Wolverhampton Wanderers.

Młodzieżowy reprezentant Anglii, który urodził się w Portugalii, jest jednym z największych odkryć tegorocznej kampanii Premier League. Pomocnik zaczyna odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę w swoim zespole. Nieprzypadkowo zatem Manchester United oraz Liverpool zwróciły oczy na 18-latka.

Mateus Mane dotychczas rozegrał 15 spotkań w seniorskich barwach Wolverhampton Wanderers. Anglik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.