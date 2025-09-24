Man United i Tottenham rywalizują o pomocnika. W grze 30 mln funtów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Yegor Yarmolyuk przymierzany do Manchesteru United i Tottenhamu

Manchester United znów nie zalicza udanego startu w Premier League. Czerwone Diabły zdobyły siedem punktów w pięciu pierwszych meczach, a presja na Rubena Amorima wciąż rośnie. Dużo lepiej spisuje się Tottenham Hotspur, który zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a menedżer Thomas Frank notuje świetne wejście na ławkę trenerską.

Oba kluby planują ruchy w zimowym oknie transferowym i mają na celowniku Yegora Yarmolyuka z Brentfordu. Jak podaje „TEAMtalk”, londyński klub nie jest gotowy na sprzedaż swojego pomocnika w styczniu. Według doniesień, transfer może zostać sfinalizowany za 30 milionów funtów.

21-letni Ukrainiec posiada odpowiednie warunki fizyczne i techniczne, by rywalizować na najwyższym poziomie. Yarmolyuk jest atrakcyjnym celem transferowym dla klubów Premier League. Dodajmy, że Brentford już latem stracił kilku kluczowych zawodników i nie chce dodatkowo osłabiać składu w środku sezonu.

Thomas Frank z Tottenhamu chce teraz pozyskać byłego podopiecznego, licząc na wzmocnienie środka pola w walce o najwyższe cele. Dla samego Yarmolyuka propozycja dołączenia do Tottenhamu lub Manchesteru United jest atrakcyjna. Kluby należą do największych w Anglii i oferują ekscytujące projekty sportowe. Ukrainiec występuje na Community Stadium od lipca 2023 roku, a w obecnym sezonie zagrał siedem meczów na wszystkich frontach.