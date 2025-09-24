Man United i Tottenham rywalizują o pomocnika. W grze 30 mln funtów

09:13, 24. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Manchester United oraz Tottenham Hotspur wykazują zainteresowanie Yegorem Yarmolyukiem z Brentfordu - donosi "TEAMtalk". Transfer mógłby zostać sfinalizowany za około 30 milionów funtów.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Yegor Yarmolyuk przymierzany do Manchesteru United i Tottenhamu

Manchester United znów nie zalicza udanego startu w Premier League. Czerwone Diabły zdobyły siedem punktów w pięciu pierwszych meczach, a presja na Rubena Amorima wciąż rośnie. Dużo lepiej spisuje się Tottenham Hotspur, który zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a menedżer Thomas Frank notuje świetne wejście na ławkę trenerską.

Oba kluby planują ruchy w zimowym oknie transferowym i mają na celowniku Yegora Yarmolyuka z Brentfordu. Jak podaje „TEAMtalk”, londyński klub nie jest gotowy na sprzedaż swojego pomocnika w styczniu. Według doniesień, transfer może zostać sfinalizowany za 30 milionów funtów.

21-letni Ukrainiec posiada odpowiednie warunki fizyczne i techniczne, by rywalizować na najwyższym poziomie. Yarmolyuk jest atrakcyjnym celem transferowym dla klubów Premier League. Dodajmy, że Brentford już latem stracił kilku kluczowych zawodników i nie chce dodatkowo osłabiać składu w środku sezonu.

Thomas Frank z Tottenhamu chce teraz pozyskać byłego podopiecznego, licząc na wzmocnienie środka pola w walce o najwyższe cele. Dla samego Yarmolyuka propozycja dołączenia do Tottenhamu lub Manchesteru United jest atrakcyjna. Kluby należą do największych w Anglii i oferują ekscytujące projekty sportowe. Ukrainiec występuje na Community Stadium od lipca 2023 roku, a w obecnym sezonie zagrał siedem meczów na wszystkich frontach.

POLECAMY TAKŻE

Gavi
Barcelona wytypowała zastępcę Gaviego. Anglik mocnym kandydatem
Ruben Amorim
Man United planuje osłabić ligowego rywala. Trudne zadanie
Ruben Amorim
Man United wskazał priorytet na zimowe okienko. Gigant szykuje transfer