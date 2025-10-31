fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Endrick

Endrick za Mainoo? Hitowa wymiana wchodzi w grę

Real Madryt wyraził zgodę na odejście Endricka podczas zimowego okienka. Do tej pory Brazylijczyk wierzył, że zdoła zapracować na zaufanie Xabiego Alonso i ten wreszcie na niego postawi. Kolejne tygodnie skłoniły go jednak do zmiany decyzji, dlatego teraz jest otwarty na odejście do innego zespołu. Królewscy myślą o wypożyczeniu utalentowanego napastnika.

Jego sytuację na Santiago Bernabeu uważnie śledzi Manchester United, który może przejść do transferowej ofensywy. Niewykluczone, że Old Trafford opuści Joshua Zirkzee, a wtedy będzie potrzebny nowy napastnik. Tę lukę może wypełnić Endrick, który w drużynie Rubena Amorima z pewnością mógłby liczyć na częstszą grę.

Problem w tym, że Manchester United chciałby go ściągnąć na stałe. „Defensa Central” sugeruje ciekawe rozwiązanie – zimą kluby mogłyby wymienić się zawodnikami. W miejsce Endricka Królewscy ściągnęliby Kobbiego Mainoo, którym interesowali się latem. Anglik znajduje się w podobnej sytuacji, co Brazylijczyk – nie jest faworytem szkoleniowca, a zależy mu na wyjeździe na przyszłoroczny mundial.

Hitowa wymiana z ich udziałem jest mało prawdopodobna, ale nie można tego wykluczyć. Wszystko zależy od tego, jaki plan na Mainoo miałby Real Madryt. Nie jest tajemnicą, że dla pomocnika liczy się regularna gra, a konkurencja na Santiago Bernabeu jest olbrzymia.