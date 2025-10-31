Man United i Chelsea rywalizują o skrzydłowego. Ciekawa opcja na horyzoncie

Manchester United oraz Chelsea zwróciły uwagę na bośniackiego skrzydłowego. Jak podaje "Sky Sports", Kerim Alajbegović z RB Salzburg znalazł się na liście życzeń obu angielskich gigantów.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kerim Alajbegović może przenieść się do Premier League

Manchester United i Chelsea wyraziły zainteresowanie 18-letniem skrzydłowym RB Salzburg. Kerim Alajbegović imponuje w bieżącym sezonie. W 21 występach zdobył już sześć bramek i zanotował jedną asystę i prezentuje wysoki poziom zarówno techniczny.

Jego dynamiczna gra na skrzydle, umiejętność dryblingu oraz skuteczność w ataku sprawiają, że jest jednym z najbardziej obiecujących młodych zawodników w Europie. Możliwość gry w Premier League byłaby dla niego ogromnym krokiem w karierze.

Eksperci podkreślają, że dla Alajbegovicia najważniejsze będzie dokładne przemyślenie kierunku kariery. Choć transfer do wielkiego klubu może wydawać się atrakcyjny, siedzenie na ławce rezerwowych mogłoby zaszkodzić jego rozwojowi. Kluby zainteresowane zawodnikiem mają środki finansowe, by sfinalizować transfer, ale ostateczna decyzja będzie zależała od strategii rozwoju drużyny i gotowości piłkarza do podjęcia wyzwania.

Bośniak dołączył do RB Salzburg latem tego roku z Bayeru Leverkusen, gdzie spędził cztery lata w akademii. Swoje pierwsze kroki w juniorskiej piłce stawiał w FC Koln. We wrześniu 18-latek zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Bośni i Hercegowiny, w której już strzelił swojego pierwszego gola. Jego kontrakt w austriackim klubie obowiązuje do czerwca 2029 roku.