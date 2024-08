PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Frenkie de Jong nie jest już celem Manchesteru United

Manchester United zrezygnował z pomysłu przeprowadzenia dużego transferu. Od kilku lat regularnie latem pojawiają się informacje odnośnie transakcji z udziałem Frenkiego de Jonga. Natomiast aktualnie nic nie wskazuje na to, aby FC Barcelona straciła kluczowego piłkarza. Z informacji podanych przez Sky Sport Deutschland wynika, że Czerwone Diabły skupią się na innym graczu w końcówce okna transferowego.

Florian Plettenberg zaznaczył, że w plotkach na linii Manchester United – Frenkie de Jong nie należy się spodziewać zwrotu akcji. Dla Dumy Katalonii ostatni dzień letniego okna transferowego ma być spokojny. Przynajmniej w kontekście przyszłości 27-letniego zawodnika.

Zamiast środkowego pomocnika Barcelony władze z Old Trafford skupiają się na utalentowanym piłkarzu Paris Saint-Germain. Zarówno przedstawiciele angielskiego klubu, jak i agent piłkarza Jorge Mendes pracują nad finalizacją transferu Urugwajczyka. Choć porozumienie z zawodnikiem zostało osiągnięte, to wciąż nie ma zielonego światła ze strony francuskiego klubu. Plettenberg zasugerował również, że Manchester United na wypadek fiaska w negocjacjach z PSG bada inne opcje do wzmocnienia środka pola.

Jak dotąd nowi właściciele Manchesteru United przeprowadzi cztery transfery w bieżącym oknie. Na Old Trafford trafili tacy piłkarze jak Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, Leny Yoro i Noussair Mazraoui.