Man United chce wzmocnić defensywę. Oferuje 60 mln funtów

Manchester United przygotowuje się do złożenia oferty za Jarrada Branthwaite'a z Evertonu - informuje "CaughtOffside". 23-letni Anglik został wyceniony na 60 milionów funtów.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jarrad Branthwaite na celowniku Manchesteru United

Manchester United wciąż znajduje się daleko od optymalnej formy w Premier League. Choć drużyna Rubena Amorima wygrała dwa z trzech ostatnich spotkań, system gry portugalskiego menedżera nadal budzi wątpliwości. Także letnie okno transferowe nie rozwiązało kluczowej kwestii bramkarza. Altay Bayindir nie jest pewnym punktem zespołu, a obrona nadal wymaga wzmocnień.

Według serwisu „CaughtOffside”, w zimowym oknie transferowym Czerwone Diabły planują włączyć się do wyścigu o Jarrada Branthwaite’a z Evertonu. Anglik, który wcześniej był wypożyczany do Blackburn Rovers i PSV Eindhoven, jest postrzegany jako kluczowy kandydat do wzmocnienia defensywy Manchesteru United. Klub z Old Trafford jest gotowy wysłać ofertę w wysokości 60 milionów funtów.

Jednak nie tylko Czerwone Diabły obserwują sytuację 23-letniego stopera. Liverpool również rozważa możliwość włączenia się do wyścigu o obrońcę. Obecnie Branthwaite jest związany z The Toffees do czerwca 2030 roku, ale w bieżącym sezonie nie miał okazji zaprezentować się w pełni, ponieważ przechodzi rehabilitację po urazie uda.

Jarrad Branthwaite łącznie na poziomie Premier League rozegrał 75 meczów, w których strzelił cztery gole. W czerwcu 2024 roku zadebiutował w kadrze narodowej. Warto dodać, że na ten moment serwis Transfermarkt.de wycenia umiejętności Anglika na 50 milionów euro.