Man United chce sprzedać zawodnika. Napastnik zdecydowany na odejście

Manchester United zamierza latem przewietrzyć szatnię przed kolejnym sezonem. Jak przekazał serwis TuttoJuve.com, Rasmus Hojlund chce opuścić Old Trafford.

Rasmus Hojlund chce opuścić Man United

Manchester United przegrał już dwanaście meczów w obecnym sezonie Premier League i zajmuje odległe 14. miejsce w tabeli. Mimo słabych wyników Ruben Amorim, który w trakcie kampanii zastąpił Erika ten Haga, może być spokojny o swoją przyszłość na Old Trafford i już intensywnie pracuje nad planem przebudowy zespołu.

W angielskim zespole rozczarowuje zwłaszcza postawa Rasmusa Hojlunda. Duński napastnik trafił do 20-krotnych mistrzów Anglii latem 2023 roku z Atalanty Bergamo za kwotę sięgającą 74 milionów euro, a oczekiwania wobec niego były ogromne. Jednak kolejne niewykorzystane sytuacje i brak regularności sprawiają, że jego transfer coraz częściej jest oceniany jako nietrafiona inwestycja.

Wszystko wskazuje na to, że sam zawodnik chce opuścić Man United i powrócić do Włoch. Anglicy rozważają wymianę Hojlunda na Victora Osimhena z SSC Napoli. Z kolei Juventus, który od dawna obserwuje Duńczyka, również ma włączyć do wyścigu.

Łącznie 22-latek w barwach Czerwonych Diabłów strzelił 23 gole i zaliczył trzy asysty w 77 meczach. Kontrakt zawodnika na Old Trafford obowiązuje do połowy 2028 roku. Wcześniej Hojlund zbierał doświadczenie w Sturmie Graz oraz FC Kopenhaga.

