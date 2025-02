Man United chce nowego pomocnika. Transfer możliwy za 80 mln euro

Mark Pain / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Morten Hjulmand

Morten Hjulmand na radarze Man United

Manchester United to największe rozczarowanie obecnego sezonu Premier League. Czerwone Diabły pod wodzą Rubena Amorima zawodzą na całej linii, zajmując dopiero 15. miejsce w tabeli. Zaledwie jedno zwycięstwo w pięciu ligowych meczach to wynik daleki od oczekiwań kibiców i władz klubu.

Według informacji Ekrema Konura klub z Old Trafford bacznie przygląda się Mortenowi Hjulmandowi, który jest wyróżniającym zawodnikiem w Sportingu Lizbona. Amorim wcześniej trenował Duńczyka w Portugalii i uważa go za idealne wzmocnienie do swojego systemu gry. Przypomnijmy, że defensywny pomocnik został sprowadzony w 2023 roku jako następca Manuela Ugarte, który trafił do Paris Saint-Germain za 60 mln euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Transfer Hjulmanda może zostać zrealizowany latem tego roku poprzez klauzulę wykupu wynoszącą 80 mln euro. Kontrakt 15-krotnego reprezentanta Danii w Sportingu obowiązuje do połowy 2028 roku. Wychowanek Kopenhagi w obecnym sezonie rozegrał 36 meczów we wszystkich rozgrywkach i strzelił trzy gole.

Warto podkreślić, że Amorim od dawna spogląda w stronę swoich byłych podopiecznych. Na liście życzeń portugalskiego szkoleniowca znaleźli się już m.in. Viktor Gyokeres, Ousmane Diomande, Goncalo Inacio oraz utalentowany Geovany Quenda.