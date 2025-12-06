Man United chce skrzydłowego. Gigant szykuje ofertę

Manchester United planuje pozyskać skrzydłowego w zimowym oknie transferowym. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Nilson Angulo z Anderlechtu Bruksela - donosi portal "TEAMtalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Nilson Angulo na celowniku Manchesteru United

Manchester United latem skupił się na wzmocnieniu linii ofensywnej. Na Old Trafford trafili m.in. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha czy Benjamin Sesko. Mimo to Ruben Amorim nadal potrzebuje większej jakości w ataku. Po 14. kolejce Premier League Czerwone Diabły zajmowały dopiero 8. miejsce.

Jak informuje „TEAMtalk”, w kręgu zainteresowań Manchesteru United znalazł się Nilson Angulo z Anderlechtu Bruksela. 22-letni skrzydłowy ma w najbliższych tygodniach otrzymać oficjalną ofertę z Old Trafford. Wielki talent z Ameryki Południowej od momentu dołączenia do Belgii systematycznie rośnie w siłę.

W obecnym sezonie Angulo prezentuje znakomitą formę – strzelił cztery gole i zanotował osiem asyst, stając się jednym z liderów ofensywy belgijskiego klubu. Nic dziwnego, że obok Manchesteru United piłkarza obserwuje także Tottenham Hotspur, który również szuka wzmocnień na skrzydłach.

Dla młodego Ekwadorczyka przenosiny do Anglii byłyby ogromnym krokiem naprzód. Regularna gra w Premier League mogłaby przyspieszyć jego rozwój i zwiększyć szanse na powołanie na zbliżające się mistrzostwa świata, o które mocno walczy.

Anderlecht zdaje sobie jednak sprawę z wartości zawodnika. Angulo jest kluczową postacią drużyny, dlatego belgijski klub nie zamierza łatwo oddawać swojej gwiazdy. Według danych Transfermarkt.de, skrzydłowy jest wyceniany na 4,5 miliona euro.