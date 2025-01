FC Barcelona wraca do zainteresowania pomocnikiem jednego z europejskich gigantów. Nowymi informacjami w tej sprawie podzieliła się gazeta "Sport". Chętnych na gracza nie brakuje.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joshua Kimmich wciąż na radarze FC Barcelony

FC Barcelona ma zamiar wykorzystać w tym roku niepewną przyszłość jednego z graczy Bayernu Monachium. Katalończycy od dłuższego czasu interesują się reprezentantem Niemiec, a nowe wieści w sprawie przekazał “Sport”.

Źródło twietrdzi, że na celowniku Barcy cały czas jest Joshua Kimmich. 29-latek ma kontrakt ważny z Bawarczykami do końca trwającego sezonu. Miał przekazać Bayernowi do 5 stycznia informację o tym, czy zostaje w klubie. W każdym razie wciąż to wielka niewiadoma. Ten stan rzeczy mają zamiar wykorzystać przedstawiciele giganta La Liga.

Zwolennikiem talentu Kimmicha, jest trener Hansi Flick. Były selekcjoner reprezentacji Niemiec ceni zawodnika za wszechstronność. Piłkarz może z powodzeniem grać w środku pola, jak i na prawej stronie. Wyzwaniem przy ewentualnej transakcji z udziałem Kimmicha mogą być jednak jego zarobki. Wiadomo, że sytuacja ekonomiczna Barcelony jest daleka od wymarzonej.

Klub z La Liga nie jest jednak jedynym chętnych na pozyskanie Kimmicha. Już wcześniej pojawiły się wieści, że zawodnika powitałyby u siebie takie kluby jak: Paris Saint-Germain, Manchester City czy Manchester United.

W tej kampanii Kimmich wystąpił w 24 spotkaniach. Zdobył w nich bramkę i zaliczył też sześć asyst. Rynkowa wartość Niemca wynosi 50 milionów euro.

