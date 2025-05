fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United nie zmieni trenera. Amorim zostaje

Manchester United ma za sobą fatalny sezon. W Premier League gorsi od niego byli tylko beniaminkowie, którzy spadli do Championship. Sporym pocieszeniem mogła okazać się wygrana w finale Ligi Europy, ale tam lepszy okazał się Tottenham. Brak awansu do Ligi Mistrzów sprawia, że na Old Trafford należy spiąć budżet, co wiąże się z prawdopodobnymi odejściami największych gwiazd. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Bruno Fernandesa, o którego intensywnie zabiegają Saudyjczycy.

Przez długi czas niewyjaśniona pozostawała także kwestia trenera na przyszły sezon. Mimo ciągłych rozczarowań, Ruben Amorim pozostawał bezpieczny w Manchesterze United, ale przegrana z Tottenhamem mogła przelać czarę goryczy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Pytany o swoją przyszłość po finale Portugalczyk oznajmił, że zaakceptuje zwolnienie, choć sam rezygnować nie zamierza. Wierzy, że jest w stanie ciężką pracą odbudować zespół i przywrócić go na właściwe tory. Wygląda na to, że z podobnego założenia wychodzą władze klubu, ponieważ Amorim otrzyma kolejną szansę w przyszłym sezonie. „The Athletic” ujawnia, że menedżer poinformował już zawodników o swoim losie.

🚨 Manchester United boss Ruben Amorim has informed his players he will be staying at Old Trafford.



(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/l7ioTG9ex4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 25, 2025

Do Manchesteru United Amorim trafił po ponad czteroletniej, bardzo udanej przygodzie w Sportingu. Jego praca na Old Trafford pozostawia póki co wiele do życzenia – w 41 meczach zdołał wygrać tylko 16 razy.