fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Manchester United przesadził z wyceną Garnacho

Alejandro Garnacho to kolejny piłkarz, który może opuścić Manchester United na skutek napiętych relacji z trenerem. Pod koniec sezonu 2024/2025 starł się z Rubenem Amorimem, gdyż nie był zadowolony z pełnionej roli. Portugalczyk miał mu wówczas zakomunikować, aby ten rozpoczął poszukiwania nowego klubu. Przyszłość skrzydłowego na Old Trafford właściwie nie jest pewna od wielu miesięcy. Już podczas zimowego okienka łączono go z przeprowadzką do Napoli. Antonio Conte zidentyfikował go jako idealnego następcę Chwiczy Kwaracchelii, ale stronom nie udało się dogadać.

Teraz Garnacho może być bardziej zdeterminowany, aby doprowadzić do transferu. Manchester United sprzeda go, jeśli otrzyma odpowiednią ofertę. Ruchy kadrowe klubu sugerują, że lada moment zabraknie dla Argentyńczyka miejsca w ofensywie, co jest jednoznaczne z jego odejściem.

20-latek generuje konkretne zainteresowanie w Serie A oraz La Lidze. Sam preferuje jednak kontynuowanie kariery w Premier League, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo przenosin do Chelsea, Tottenhamu czy Aston Villi. „The Mirror” twierdzi, że największą przeszkodą jest na ten moment wygórowana wycena. Manchester United chciałby zarobić na utalentowanym piłkarzu aż 60 milionów funtów, ale nikt mu tyle nie zapłaci. Będzie musiał obniżyć swoje wymagania nawet do 40 milionów funtów.

Garnacho przez długi czas uchodził za nietykalnego, ale zmieniło się to po przybyciu Amorima. W sezonie 2024/2025 uzbierał w sumie 11 bramek oraz 10 asyst.