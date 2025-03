Man City zainteresowany piłkarzem PSG. Chce wyłożyć za niego 90 mln euro

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

PSG może stracić skrzydłowego. Man City szykuje ofertę

Manchester City zajmuje obecnie piąte miejsce w Premier League, a do liderującego Liverpoolu traci już aż 22 punkty. Pep Guardiola planuje ofensywę transferową przed kolejnym sezonem. Jednym z najgłośniejszych rozstań po sezonie, który może wstrząsnąć Etihad Stadium, jest możliwe odejście Kevina De Bruyne.

Guardiola naciska na władze klubu, by rozpoczęły rozmowy z młodym talentem Paris Saint-Germain. Obrońcy mistrzowskiego tytuły są gotowe wyłożyć za Desire’a Doue nawet 90 mln euro. Francuz, który dołączył do francuskiego giganta z Rennes zeszłego lata za 50 milionów euro, od razu stał się kluczową postacią w zespole Luisa Enrique. W bieżącym sezonie zdobył 7 bramek i zanotował 11 asyst w 39 występach we wszystkich rozgrywkach.

Znakomita forma skrzydłowego nie pozostała niezauważone przez Didiera Deschampsa, który powołał go na marcowe mecze Ligi Narodów. Trójkolorowi zmierzą się z Chorwacją w ćwierćfinale tych rozgrywek. 19-letni Doue wzbudził również zainteresowanie Manchesteru United, ale gigantyczna kwota może odstraszyć włodarzy. Warto dodać, że Francuz jest związany kontraktem z klubem z Parc des Princes do połowy 2029 roku.