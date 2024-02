fot. Imago / Philippe Ruiz Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Letnie okno transferowe zapowiada się ciekawie w Man City

The Athletic przekonuje, że na celowniku mistrzów Premier League znajduje się dwóch graczy Bayernu Monachium

Niewykluczone, że latem angielska ekipa wzmocni się również kosztem Girony

Ambitne plany transferowe Man City

Manchester City w ostatnich latach przyzwyczaił, że w momencie, gdy już idzie na zakupy, to na całego. Potwierdzeniem może być między innymi transfer z udziałem Erlinga Haalanda, który okazał się strzałem w dziesiątkę.

The Athletic daje do zrozumienia, że latem szeregi The Citizens może zasilić kilku zawodników. Przede wszystkim na radarze giganta Premier League znajduje się Savio, który jest wypożyczony do Girony z Troyes. Oba kluby należą do City Football Group, więc przeprowadzka 19-letniego Brazylijczyka będzie łatwa do zorganizowania.

Innymi zawodnikami, znajdującymi się na liście życzeń Man City są gracze Bayernu Monachium. Są to Joshua Kimmich oraz Jama Musiala. Pierwszy ma 28 lat i jego kontrakt obowiązuje do 2025 roku. Drugi ma 20 lat i ma umowę ważną do lata 2026 roku.

Jeśli chodzi o Kimmicha, klub porzucił pomysł zakontraktowania go w styczniu, ale być może wróci do tematu po zakończeniu trwającego sezonu. Musiala to natomiast temat realny do zrealizowania. Młody zawodnik nie może się jednak zdecydować na parafowanie nowego kontraktu z Bawarczykami. Wówczas plany Obywateli mogą upaść.