fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola chce trzech piłkarzy z Hiszpanii

Manchester City kontynuuje kadrową rewolucję. Podczas zimowego okienka drużynę zasiliło czterech nowych graczy – Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis oraz Omar Marmoush. To dopiero początek, ponieważ latem dojdzie do jeszcze większych zmian. Pep Guardiola ma świadomość, że wielu obecnych zawodników jest nasyconych osiągniętymi sukcesami i nie ułatwi zażegnania kryzysu, który trapi Obywateli od kilku miesięcy. Niewykluczone, że po sezonie dojdzie do rozstania z takimi gwiazdami, jak Kevin De Bruyne, Ederson czy Bernardo Silva.

Kto ma ich zastąpić? “Fichajes” ujawnia, że na liście życzeń mistrza Anglii znajduje się trzech piłkarzy z La Liga. Wśród nich wielka gwiazda Realu Madryt, czyli Rodrygo. Guardiola jest wielkim fanem umiejętności oraz wszechstronności Brazylijczyka, co potwierdza fakt, że planował go sprowadzić już w trakcie zeszłorocznego lata. Wówczas Królewscy nie zgodzili się na odejście, a sam zawodnik nie był przekonany, czy przeprowadzka na Etihad Stadium będzie dla niego korzystna. Manchester City ma wrócić po niego również tego lata, tym razem skuteczniej.

Kolejnym potencjalnym nabytkiem jest rozchwytywany Alex Baena, o którym myślą również hiszpańscy giganci. Gwiazdor Villarrealu w kolejnym sezonie potwierdza, że stać go na transfer do klubu z europejskiej czołówki. Dysponuje znakomitą wizją gry, a także coraz lepszą skutecznością. W Manchesterze City mógłby występować zarówno na skrzydle, jak i w środku pola.

Nie jest tajemnicą, że Manchester City szuka również nowego bramkarza. Ederson zawodzi i po sezonie może trafić do Arabii Saudyjskiej. W tym przypadku uwagę Guardioli przykuwa Joan Garcia z Espanyolu. Nie byłby to popularny wybór, lecz 23-latek ma szereg cech, które u bramkarzy ceni Guardiola.