Ricci podglądał grę Rodriego. Zastąpi go w Manchesterze City?

Rodri zakończył miniony sezon zdobyciem z reprezentacją Hiszpanii mistrzostwa Europy. Występy defensywnego pomocnika na przestrzeni ostatnich miesięcy podobały się na tyle, że został on obok Viniciusa Juniora głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki. Hiszpan to kluczowy zawodnik dla Manchesteru City, więc jego poważna kontuzja wprowadziła w obozie mistrza Anglii mnóstwo zamieszania. W trakcie meczu z Arsenalem zerwał więzadła krzyżowe i nie będzie dostępny do gry przez bardzo długi czas.

Przez pierwszą część sezonu 2024/2025 Manchester City będzie musiał radzić sobie bez gwiazdora, nie zastępując go nową twarzą. Ma się to natomiast zmienić w trakcie zimowego okienka transferowego. Za głównego kandydata uważany jest Samuele Ricci, który stylem gry bardzo przypomina Rodriego. Pep Guardiola jest ponoć mocno zauroczony pomocnikiem Torino i pragnie mieć go w swoich szeregach.

Ricci budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym. Jest łączony nie tylko z Manchesterem City, choć w tym przypadku angielski klub zdaje się być mocno zdeterminowany. Reprezentant Włoch skomentował medialne plotki, potwierdzając, że w wielu aspektach gry wzoruje się na Rodrim.

– To oczywiście bardzo miłe, ale nauczyłem się już piłki nożnej. Wiem, że kiedy idzie dobrze, jesteś łączony z wielkimi klubami. To satysfakcjonujące, ponieważ oznacza, że jesteś na dobrej drodze. Dużo trenowałem odwracanie głowy, aby wiedzieć, co jest za mną. To może zrobić różnicę. Trenerzy wysyłają mi filmy do nauki, wiele z nich zawiera zagrania Rodriego – wyjaśnia Ricci.