Manchester City sprzeda gwiazdę w promocji! Real się waha

Manchester City myśli nad przyszłością swojej wielkiej gwiazdy. Rodri zostanie sprzedany, jeśli nie przedłuży umowy. Real Madryt dotąd był zainteresowany, ale nie zdecydował jeszcze o transferze.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Erling Haaland i Rodri

Rodri dostępny za 65 mln euro? Real myśli nad okazją

Rodri w 2024 roku zdobył Złotą Piłkę, ale nie był to dla niego udany czas. Miniony sezon stracił na skutek poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na wiele miesięcy. Na boisko wrócił niedawno – Manchester City nie zamierzał się spieszyć, tak aby mieć pewność, że Hiszpan jest już w pełni gotowy. Do tej pory nie nawiązał jeszcze do występów sprzed długiej przerwy, a w dodatku mierzy się też z innymi problemami.

Pep Guardiola oszczędza zawodnika, który jest kluczowy w jego taktyce. Nieobecność Rodriego w poprzednim sezonie miała olbrzymi wpływ, gdyż Manchester City zanotował najgorsze wyniki od lat. Szybko wypisał się z walki o mistrzostwo Anglii i ledwo awansował do Ligi Mistrzów. Wiązano ogromne nadzieje z powrotem Rodriego, ale faktycznie może mu być ciężko, aby znów prezentować swój najwyższy poziom.

W tle mówi się ponadto o jego sytuacji kontraktowej. Jest związany z Manchesterem City tylko do 2027 roku. Jeśli nie zaakceptuje warunków przedłużenia, angielski gigant będzie otwarty na jego sprzedaż. „Defensa Central” twierdzi, że chodzi o kwotę w okolicach 65 milionów euro.

To z pewnością promocja, biorąc pod uwagę dotychczasową wycenę gwiazdy reprezentacji Hiszpanii. Real Madryt był nim wcześniej zainteresowany, ale musi podjąć ostateczną decyzję. Xabi Alonso domaga się transferu nowego środkowego pomocnika.