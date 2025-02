Man City rozbija bank! Wielki transfer w ostatnich godzinach okienka

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City finalizuje ostatnie zimowe wzmocnienie

Manchester City w ostatnich tygodniach, a może nawet i nieco dłużej mierzy się ze sporymi problemami. Właściwie można powiedzieć, że ekipa Pepa Guardioli jest w najpoważniejszym kryzysie od lat i trudno będzie nawiązać w obecnym sezonie do jakichkolwiek sukcesów z poprzednich sezonów. W ostatni weekend Obywatele przegrali bardzo dotkliwie z Arsenalem i chyba definitywnie wypisali się w walki o mistrzostwo Angli.

Słaba gra i liczne porażki próbuje się w Manchesterze naprawić poprzez wielkie zimowe transfery. Do tej pory Manchester City wydał w zimowym okienku transferowym 150 milionów euro na wzmocnienia i to jeszcze nie koniec. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, w ostatnich godzinach transferowego okna Manchester City osiągnął porozumienie z Nico Gonzalezem, który zostanie nowym graczem The Citizens za kwotę 60 milionów euro. W sumie więc Man City w zimie wyda na wzmocnienia 210 milionów euro.

Jak przekazał Fabrizio Romano, piłkarz przeszedł już testy medyczne i wkrótce zostanie oficjalnie przedstawiony jako nowy gracz City. W tym sezonie 23-letni pomocnik FC Porto rozegrał dla tego zespołu 29 spotkań i zdobył siedem goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 18 milionów euro.

