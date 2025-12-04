Man City może stracić zawodnika. Ligowy rywal poluje na gwiazdę

19:52, 4. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Manchester City może pozbyć się Jamesa Trafforda w styczniu. Jak informuje portal "TEAMtalk", angielski bramkarz znajduje się na celowniku Tottenhamu Hotspur.

Pep Guardiola
Obserwuj nas w
PA Images Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tottenham obserwuje Jamesa Trafforda

Manchester City pozyskał Jamesa Trafforda latem tego roku z Burnley za około 31 milionów euro. 23-letni bramkarz zagrał na początku sezonu w barwach The Citizens po odejściu Edersona do Fenerbahce, jednak po transferze Gianluigiego Donnarummy stracił miejsce między słupkami. Jak dotąd rozegrał zaledwie 540 minut w sześciu meczach.

Według doniesień „TEAMtalk”, Tottenham Hotspur planuje w nadchodzącym oknie transferowym wzmocnić skład i ma na celowniku Trafforda. Angielski golkiper jest rozważany jako potencjalny następca Guglielmo Vicario, który łączony jest z włoskimi gigantami – Interem Mediolan i Milanem.

Angielski gigant wciąż widzi w Traffordzie ogromny potencjał. Według mediów, rozmowy dotyczące jego przyszłości mają rozpocząć się w grudniu, a w grę może wchodzić także wypożyczenie do Tottenhamu. Golkiper ma ważny kontrakt na Etihad Stadium do 30 czerwca 2030 roku.

James Trafford jest wychowankiem The Citizens, ale zanim zagrał w pierwszym zespole musiał przebyć długą drogę Po opuszczeniu klubu grał później w Accrington i Boltonie. W poprzednim sezonie błyszczał w barwach Burnley i trafił pod skrzydła Pepa Guardioli.

Nie tylko Tottenham jest zainteresowany angielskim bramkarzem. W grze o Anglika pozostaje również Newcastle United, które już latem starało się go pozyskać, zanim wrócił do Manchesteru City. Sroki potrzebują wzmocnienia bramki, ponieważ Nick Pope zbliża się do końca kariery.

POLECAMY TAKŻE

Pep Guardiola
Manchester City na prowadzeniu. Gwiazdor bliski przeprowadzki
Ruben Amorim
Man United ma nowy cel. Sprowadzi reprezentanta Portugalii?
Rodrygo
Rodrygo wybrał kierunek transferu. Tam chce grać po Realu