Man City może stracić zawodnika. Ligowy rywal poluje na gwiazdę

Manchester City może pozbyć się Jamesa Trafforda w styczniu. Jak informuje portal "TEAMtalk", angielski bramkarz znajduje się na celowniku Tottenhamu Hotspur.

PA Images Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tottenham obserwuje Jamesa Trafforda

Manchester City pozyskał Jamesa Trafforda latem tego roku z Burnley za około 31 milionów euro. 23-letni bramkarz zagrał na początku sezonu w barwach The Citizens po odejściu Edersona do Fenerbahce, jednak po transferze Gianluigiego Donnarummy stracił miejsce między słupkami. Jak dotąd rozegrał zaledwie 540 minut w sześciu meczach.

Według doniesień „TEAMtalk”, Tottenham Hotspur planuje w nadchodzącym oknie transferowym wzmocnić skład i ma na celowniku Trafforda. Angielski golkiper jest rozważany jako potencjalny następca Guglielmo Vicario, który łączony jest z włoskimi gigantami – Interem Mediolan i Milanem.

Angielski gigant wciąż widzi w Traffordzie ogromny potencjał. Według mediów, rozmowy dotyczące jego przyszłości mają rozpocząć się w grudniu, a w grę może wchodzić także wypożyczenie do Tottenhamu. Golkiper ma ważny kontrakt na Etihad Stadium do 30 czerwca 2030 roku.

James Trafford jest wychowankiem The Citizens, ale zanim zagrał w pierwszym zespole musiał przebyć długą drogę Po opuszczeniu klubu grał później w Accrington i Boltonie. W poprzednim sezonie błyszczał w barwach Burnley i trafił pod skrzydła Pepa Guardioli.

Nie tylko Tottenham jest zainteresowany angielskim bramkarzem. W grze o Anglika pozostaje również Newcastle United, które już latem starało się go pozyskać, zanim wrócił do Manchesteru City. Sroki potrzebują wzmocnienia bramki, ponieważ Nick Pope zbliża się do końca kariery.