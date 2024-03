Jarrad Branthwaite wyceniany jest przez Everton na 80 milionów funtów. Chrapkę na tego zawodnika ma Real Madryt. Okazuje się jednak, że do walki o reprezentanta Anglii włącza się teraz Manchester City.

IMAGO / Propaganda Photo Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Everton wycenia Jarrada Branthwaite’a na 80 mln funtów

Piłkarz łączony był dotychczas z Realem Madryt

Teraz do walki włącza się Manchester City

Potęgi walczą o angielski talent

Jarrad Branthwaite to wschodząca gwiazda angielskiej Premier League. 21-letni środkowy defensor rozegrał w tym sezonie 31 meczów w barwach Evertonu. Mówi się, że to najlepszy stoper na Wyspach od czasu Harry’ego Maguire’a.

Nic dziwnego, że chrapkę na tego gracza ma Real Madryt. Królewskich ma nie zniechęcać kwota odstępnego, jakiej oczekuje Everton. Zdaniem angielskiej prasy jest to aż 80 milionów funtów. Wcześniej piłkarza łączono też z Manchesterem United.

Okazuje się, że do walki o byłego gracza PSV Eindhoven wkracza też Manchester City. Obecna umowa Jarrada Branthwaite’a z Evertonem jest ważna do lata 2027 roku. Daily Mail spekuluje jednocześnie, że The Citizens mieliby zaoferować za Anglika nieco mniej, bo 60 milionów funtów. Trudno powiedzieć czy kwota ta zadowoliłaby ostatecznie działaczy z Liverpoolu.