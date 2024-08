Manchester City uprzedził Barcelonę! Gwiazdor dogadał się z klubem Guardioli

Manchester City doszedł do porozumienia z piłkarzem Liverpoolu. Jak donosi portal El Chiringuito TV Luis Diaz zgodził się na pięcioletni kontrakt z klubem Pepa Guardioli.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Luis Diaz dogadany z Manchesterem City, gwiazdę Liverpoolu chciała Barcelona

Manchester City bardzo późno włączył się do gry podczas letniego okna transferowego. Przez prawie półtora miesiąca władze klubu cierpliwe czekały na odpowiedni moment, aż w końcu znaleźli gracza, który ma wzmocnić zespół Pepa Guardioli.

Jak się okazuje, w tajemnicy dyrektorzy Obywateli prowadzili rozmowy z Luisem Diazem. Kolumbijczyk ze względu na plany transferowe Liverpoolu znajduje się na wylocie z Anfield Road. Sprzedaż skrzydłowego ma otworzyć drzwi The Reds do transferu Anthony’ego Gordona. Wobec tego niepewną sytuację 27-latka chce wykorzystać Manchester City. Jak przekazał Marcos Benito z portalu El Chiringuito TV mistrza Anglii bardzo szybko doszedł do porozumienia z piłkarzem ws. warunków kontraktu.

Z informacji dziennikarza wynika, że Luis Diaz przystał na pięcioletni kontrakt z Obywatelami. Kwota transferu może wynieść 70 milionów euro. Aktualnie toczą się rozmowy pomiędzy klubami. W międzyczasie Pep Guardiola marzy również o sprowadzeniu innego zawodnika, który świetnie operuje piłką w bocznych sektorach. Według portalu The Athletic hiszpański szkoleniowiec jest fanem talentu gwiazdora Realu Madryt.

Luis Diaz na Anfield Road przeniósł się zimą 2022 roku z FC Porto za 50 milionów euro. Łącznie w koszulce Liverpoolu wystąpił w 98 meczach, w których zdobył 24 bramki i zaliczył 13 asyst. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Pucharze i Pucharze Ligi Angielskiej.

Aktualizacja: Odmienne informacje ws. porozumienia na linii Manchester City – Luis Diaz przekazał Fabrizio Romano. Według dziennikarza osoby blisko związane z angielskim klubem zaprzeczają doniesieniom o ustaleniu warunków pięcioletniego kontraktu z zawodnikiem Liverpoolu.