Pep Guardiola chce transferu gwiazdy Realu Madryt

Pep Guardiola chciałby transferu Rodrygo z Realu Madryt. Jak informuje The Athletic, trener Man City jest wielkim fanem Brazylijczyka.

Źródło: The Athletic

W ostatnich miesiącach Rodrygo budzi spore wątpliwości, a powodem tego jest przyjście Kyliana Mbappe. Eksperci sugerują, że Brazylijczyk może paść ofiarą transferu Francuza. Przede wszystkim istnieje ryzyko, że skrzydłowy otrzyma mniej minut na boisku.

Inną sprawą jest to, że w przeszłości Rodrygo narzekał na pozycję, na jakiej ustawiał go Carlo Ancelotti. Zawodnik od zawsze preferował występy na lewym skrzydle, ale to nie jest możliwe ze względu na Viniciusa. Teraz po przybyciu Kyliana Mbappe zawodnik prawdopodobnie będzie skazany na jeszcze częstszą grę po prawej stronie.

Cała sytuacja wzbudziła zainteresowanie klubów Premier League, które mają ochotę na transfer gwiazdora Realu Madryt. Niedawno informowaliśmy o tym, że Liverpool widzi w nim następcę Mohameda Salaha. Natomiast teraz The Athletic przekazało, że wielkim fanem talentu Brazylijczyka jest Pep Guardiola.

Na ten moment Manchester City nie złożył oficjalnej oferty za Rodrygo, ponieważ sprawa jest jasna. Przedstawiciele Brazylijczyka utrzymują swoje stanowisko, które zakłada pozostanie piłkarza w Realu Madryt na sezon 2024/2025. Dopiero po zakończeniu rozgrywek będzie wiadomo, czy skrzydłowy jest zadowolony ze swojej pozycji w drużynie Królewskich. Jeśli wyrazi chęć odejścia, to wówczas klub z Etihad Stadium stanie się jednym z faworytów do przechwycenia transferu.

Co ciekawe, Man City jest również w kontakcie z Liverpoolem. Według najnowszych informacji innym skrzydłowym, który może wkrótce zasilić Obywateli, jest Luis Diaz.