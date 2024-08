Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Raphinha bohaterem głośnego transferu? Chce go Manchester United

Manchester United w ostatnich tygodniach letniego okna transferowego może przeprowadzić duży transfer z udziałem gwiazdy. Czerwone Diabły chcą wzmocnić boczne sektory, bowiem Antony nie spełnia oczekiwań, a Jadon Sancho wciąż nie wiadomo czy pozostanie w klubie.

Włodarze z Old Trafford mają w planie spróbować przekonać FC Barcelonę do sprzedaży jednej z gwiazd. Choć w przeszłości negocjacje z Dumą Katalonii nie należały do najłatwiejszych, tym razem sprawa ma wyglądać zupełnie inaczej. Z informacji dziennika Sport wynika, że celem angielskiego klubu został Raphinha. Brazylijczyk od dłuższego czasu znajduje się na radarze arabskich klubów, lecz piłkarz kategorycznie odrzucił możliwość transferu do Arabii Saudyjskiej.

Aktualnie stanowisko piłkarza odnośnie transferu przedstawia się tak, że Raphinha nie chce odchodzić z Barcelony. Natomiast jest skłonny przystąpić do rozmów jeśli klub poprosi go o opuszczenie zespołu w związku z trudną sytuacją finansową.

W przypadku negocjacji na linii Manchester – Barcelona mówi się, że do przeprowadzenia transakcji wystarczy kwota 60 mln euro. Duma Katalonii przy takiej ofercie będzie w stanie pożegnać się z reprezentantem Brazylii.

Raphinha niejednokrotnie podkreślał, że chciałby kiedyś wrócić do Premier League. Zatem ewentualne przejście do Manchesteru United wydaje się prawdopodobne, o ile Czerwone Diabły spełnią żądania finansowe Katalończyków.