Manchester City już wytypował następcę Bernardo Silvy

IMAGO / Malcolm Mackencie Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva znów budzi wątpliwości

Portugalczyk ponownie jest łączony z transferem

Man City wytypował jego następcę

Manchester City widzi Lucasa Paquetę jako następcę Bernardo Silvy

Letnie okno transferowe w 2024 roku zapowiada się bardzo intensywnie dla Manchesteru City. Media sugerują, że Etihad Stadium mogą opuścić m.in. Kevin De Bruyne i Bernardo Silva. Strata takich gwiazd wymusza na klubie odważne ruchy, które mogą doprowadzić do kilku głośnych transakcji.

Man City już zaczyna działać w tej sprawie, szukając potencjalnych następców. Z raportu serwisu ESPN wynika, że idealnym kandydatem do zastąpienia Bernardo Silvy jest Lucas Paqueta z West Hamu. Tak naprawdę Brazylijczyk mógłby być również alternatywą dla Kevina De Bruyne, co czyni go naprawdę kuszącą opcją.

W tym sezonie Lucas Paqueta wystąpił w 33 meczach, zdobył w nich 7 goli i zanotował 6 asyst. Najczęściej grywał na lewym skrzydle, ale odnajduje się także w środku pola.