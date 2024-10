Guardiola przed egzotycznym wyzwaniem? Te kluby chcą Hiszpana

Josep Guardiola ma kontrakt ważny z Manchesterem City do końca czerwca przyszłego roku. Fichajes.net przekazało z kolei, że Hiszpan otrzymał już konkretne oferty z dwóch klubów.

Al Nassr i Al Ahli zainteresowane zatrudnieniem Guardioli

Josep Guardiola być może zalicza właśnie swój ostatni sezon jako menedżer Manchesteru City. Hiszpan wciąż nie przedłużył kontraktu z gigantem Premier League, co może dawać do zrozumienia, że po sezonie dojdzie do rozstania trenera z klubem z Etihad Stadium. Wieści o zainteresowaniu dwóch klubów byłym trenerem Bayernu Monachium przekazał z kolei serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Al Nassr i Al Ahli to kluby, gotowe zaoferować Guardioli miliony euro, aby przyciągnąć Hiszpania do ligi saudyjskiej. Na pierwszy rzut oka może to być dla doświadczonego trenera egzotyczne rozwiązanie. Z drugiej strony rozgrywki w Arabii Saudyjskiej z roku na rok coraz bardziej się rozwijają. Już dzisiaj w klubach z Bliskiego Wschodu występują między innymi Cristiano Ronaldo czy Karim Benzema.

Guardiola w każdym razie ma przed sobą trudną decyzję do podjęcia. Jeśli faktem się stanie, że przygoda Hiszpana z Manchesterem City dobiegnie końca, to 53-latem będzie miał do wyboru kilka wyzwań. Jeszcze nie tak dawno pojawiły się doniesienia, że chętna na zatrudnienie Guardioli jest też Brazylijska Federacja Piłkarska, widząc Hiszpana w roli selekcjonera reprezentacji Brazylii.

Doświadczony szkoleniowiec w trakcie swojej kariery prowadził już takie kluby jak: FC Barcelona, Bayern Monachium i Manchester City. W każdej z ekip miał okazję do celebrowania radości po wielu sukcesach.

