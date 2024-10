Chelsea może skusić się na gracza odrzuconego przez Man Utd

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Antony może zamienić Manchester United na Chelsea

Manchester United w tej kampanii prezentuje się znacznie poniżej oczekiwań, mimo że latem klub wydał duże pieniądze na wzmocnienia. Jednocześnie nowi gracze są tymi, na których stawia menedżer Erik ten Hag. Z kolei na boczny tor tak naprawdę został odstawiony Antony. Fichajes.net przekazało nowe informacje na temat Brazylijczyka.

Zawodnik trafił do ekipy z Old Trafford latem 2022 roku za 95 milionów euro z Ajaxu. W każdym razie piłkarz do dzisiaj nie spełnił pokładanych nadziei. Wciąż zresztą nie zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu, co sprawia, że najpewniej niebawem piłkarz będzie musiał pożegnać się z Man Utd. Niewykluczone jednak, że Brazylijczykowi będzie dane kontynuować nadal karierę w Premier League.

Chętna na pozyskanie piłkarza ma być Chelsea, która ma jednak inny pomysł na Brazylijczyka. Antony nie byłby traktowany w ekipie ze Stamford Brodge jako pierwszoplanowa postać, a uzupełnienie aktualnej kadry. Tym samym mniejsze oczekiwania względem graczy miałby sprawić, że ten nie zostałby obciążony na starcie większą presją.

24-letni zawodnik to 16-krotny reprezentant Brazylii, który w drużynie narodowej zdobył jak na razie dwie bramki. W tym sezonie zaliczył natomiast tylko dwa występy w Premier League, spędzając na boisku zaledwie 27 minut. Antony ma umowę ważną z Czerwonymi Diabłami do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi natomiast 20 milionów euro.

