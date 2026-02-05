Man City i Liverpool marzą o bramkarzu. W grze nawet 50 mln funtów

Manchester City oraz Liverpool szukają nowego bramkarza. Jak podaje "Football Insider", Robin Roefs z Sunderlandu znalazł się na radarze obu gigantów.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Robin Roefs rozchwytywany w Premier League

Manchester City sprowadził latem Gianluigiego Donnarummę z Paris Saint-Germain. Włoski bramkarz szybko stał się mocnym punktem drużyny Pepa Guardioli. Z kolei od sezonu 2018/19 pierwszym bramkarzem Liverpoolu pozostaje Alisson Becker, który posiada kontrakt ważny do czerwca 2027 roku. W gabinetach obu klubów trwają prace nad pozyskaniem nowego golkipera.

Tymczasem holenderski bramkarz Robin Roefs z Sunderlandu znalazł się na celowniku czołowych klubów Premier League. Jak informuje „Football Insider”, o 23-latka zabiegają władze The Citizens i The Reds. Klub ze Stadium of Light spodziewa się ofert powyżej 50 milionów funtów za swojego golkipera. W styczniu Sunderland sfinalizował już transfer Melkera Ellborga, przygotowując się na odejście Roefsa po bieżącym sezonie.

Roefs jest obecnie jednym z najlepszych młodych bramkarzy w angielskiej lidze. W bieżącym sezonie Premier League stracił 27 bramek i zachował osiem czystych kont w 25 występach we wszystkich rozgrywkach. Holender imponuje nie tylko refleksem, ale również fizyczną dominacją w polu karnym, co pozwala mu skutecznie panować nad rywalami przy stałych fragmentach gry.

Warto zaznaczyć, że jego obecna umowa z Sunderlandem obowiązuje do 2030 roku. Roefs dołączył do sześciokrotnych mistrzów Anglii w ubiegłym roku z NEC Nijmegen za około 10 milionów euro.