PressFocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan był pierwszym zawodnikiem, który dołączył do Manchesteru City w erze Josepa Guardioli. Teraz reprezentant Niemiec prawdopodobnie pożegna się z klubem. Doświadczony pomocnik został poinformowany, że ma “zielone światło” na odejście z klubu.

Ilkay Gundogan już podczas letniego okna transferowego może zmienić barwy klubowe

Manchester City nie planuje przedłużenia z nim wygasającego w przyszłym roku kontraktu

31-letni Niemiec może szukać sobie nowego klubu

Wolna ręka Gundogana

Gundogan jest obecnie związany z Manchesterem City umową do czerwca 2023 roku, ale klub z Etihad Stadium raczej nie zamierza składać mu propozycji jej przedłużenia. Piłkarz otrzymał natomiast informację, że ma wolną rękę w poszukiwaniu innego klubu i będzie mógł odejść już latem.

Za ewentualnym odejściem Gundogana z Manchesteru City przemawia również fakt, że Josep Guardiola nie jest w stanie zagwarantować mu regularnych występów w podstawowym składzie. W tym sezonie niemiecki pomocnik wystąpił w 26 ligowych spotkania, 20 razy wybiegając na murawę w podstawowym składzie.

Tymczasem w hiszpańskich mediach pojawiły się informacje, że 31-latek w poniedziałek pojawił się w Madrycie. Miejscowy Real próbował go pozyskać, gdy występował jeszcze w Borussii Dortmund, ale wówczas piłkarz wybrał przeprowadzkę do Anglii. Na razie nie wiadomo jednak, czy doszło do jakichkolwiek rozmów między obiema stronami

Gundogan do Manchesteru City trafił latem 2016 roku ze wspomnianego Dortmundu. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 252 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 47 bramek i dokładając do tego 33 asysty.

Zobacz także: Sensacyjna klauzula w kontrakcie Haalanda z Manchesterem City