Man City może stracić pomocnika. Włoski klub złożył ofertę

Claudio Echeverri chce przenieść się do stolicy Włoch

Manchester City żegna kolejne gwiazdy. Po odejściu Kevina De Bruyne do SSC Napoli i transferze Kyle’a Walkera do Burnley, z klubem może pożegnać się także Claudio Echeverri. 19-letni Argentyńczyk nie może liczyć na regularne występy na Etihad Stadium, dlatego rozważa zmianę otoczenia.

Jak informuje rzymski dziennik „Il Tempo”, AS Roma intensyfikuje starania o sprowadzenie pomocnika. Najnowsza propozycja Giallorossich to wypożyczenie z opcją wykupu, której łączna wartość ma wynieść 33 miliony euro. To znaczący krok ze strony włoskiego klubu, który już wcześniej widział w Echeverrim przyszłość swojej ofensywy.

Zawodnik, który w styczniu 2024 roku trafił do Manchesteru City z River Plate za 18,5 miliona euro, miał już odrzucić ofertę z Girony. Jego celem są przenosiny do Rzymu, gdzie mógłby grać u boku rodaków – Paulo Dybali i Matiasa Soule.

Poprzednia oferta Romy, opiewająca na 25 milionów euro, została odrzucona przez angielski klub. Choć Echeverri uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia w Argentynie. Jak dotąd rozegrał zaledwie trzy spotkania w barwach The Citizens. Jego najbardziej pamiętnym momentem był gol strzelony podczas Klubowych Mistrzostw Świata w USA. Rzymski klub pracuje także nad transferem Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa. Co ważne, obrońca osiągnął porozumienie w sprawie umowy do 2030 roku.