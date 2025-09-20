Man City blokuje transfer wielkiego talentu. Juventus zainteresowany graczem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nico O’Reilly wzbudza spore zainteresowanie

Manchester City rozpoczął sezon w Premier League od dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Już w niedzielę zespół Pepa Guardioli zmierzy się w hicie 5. kolejki z Arsenalem na Emirates Stadium. W miniony czwartek, podczas meczu Ligi Mistrzów przeciwko SSC Napoli, na lewej stronie obrony zagrał 20-letni Nico O’Reilly.

20-letni Anglik pochodzący z Manchesteru znalazł się już teraz na radarze kilku europejskich gigantów. Jego pozyskaniem interesują się Juventus i Chelsea, a na horyzoncie pojawia się także oferta z Leeds United. The Whites, którzy powrócili do Premier League, nadal poszukują wartościowych wzmocnień, a wszechstronny O’Reilly mógłby stanowić dla nich solidną inwestycję.

Jak podaje „Football Insider”, menedżer Manchesteru City chce zatrzymać O’Reilly’ego na Etihad Stadium. 20-latek rozegrał już 25 meczów w pierwszym zespole The Citizens. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku, a obecnie serwis Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 18 milionów euro.

Nico O’Reilly to młody to wszechstronny gracz, który może grać zarówno jako lewy defensor, jak i pomocnik. Jego rozwój w Manchesterze City będzie kluczowy zarówno dla klubu, jak i dla kariery samego zawodnika, który coraz śmielej pokazuje się w drużynie Pepa Guardioli.