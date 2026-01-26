Man City blisko rozstania ze skrzydłowym. Guardiola potwierdza

Manchester City szuka nowego klubu dla Oscara Bobba. Pep Guardiola przyznał, że Norweg w tym miesiącu opuści Etihad Stadium. Fabrizio Romano ujawnił, że zawodnik jest łączony z Fulham.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Oscar Bobb może odejść z Manchesteru City. Fulham w grze

Manchester City pokonał Wolverhampton Wanderers (2:0) w meczu 23. kolejki Premier League, zmniejszając stratę do liderującego Arsenalu, który musiał uznać wyższość Manchesteru United na Emirates Stadium. W starciu rozegranym na Etihad Stadium poza kadrą meczową znalazł się Oscar Bobb.

Norweski skrzydłowy w grudniu doznał urazu uda i wkrótce ma wrócić do pełnej sprawności. Jednak jego przyszłość w Manchesterze City stoi pod znakiem zapytania. Głos w sprawie 22-latka zabrał Pep Guardiola. Hiszpański szkoleniowiec nie ukrywa, że odejście Bobba w najbliższym czasie jest możliwym scenariuszem.

W trwającym sezonie były zawodnik Valerengi rozegrał 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując jedną asystę. Na boisku spędził łącznie 739 minut. Nie jest tajemnicą, że Guardiola ma zastrzeżenia do skuteczności Norwega w polu karnym rywali. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Fulham jest zainteresowane definitywnym transferem skrzydłowego już w trakcie styczniowego okna transferowego. Manchester City oczekuje za młodego zawodnika kwoty rzędu 30 milionów funtów.

Oscar Bobb trafił do angielskiego giganta w 2019 roku, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku. Zimą do aktualnego wicelidera Premier League dołączyli natomiast Antoine Semenyo z AFC Bournemouth oraz Marc Guehi z Crystal Palace.