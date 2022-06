Źródło: The Telegraph

Manchester United jest blisko sfinalizowania transferu z udziałem Frenkie de Jonga. Klub z Old Trafford według informacji The Telegraph powiększy ofertę za Holendra, co ma sprawić, że życzenia Erika ten Haga w postaci pozyskania pomocnika zostanie zrealizowane.

Frenkie de Jong jest coraz bliżej zmiany barw klubowych

25-latek może zamienić Barcelonę na Man Utd

Reprezentant Holandii ma dołączyć do teamu z Old Trafford za 80 milionów euro

Man Utd zdecydowany na wykupienie de Jonga

Manchester United już od dłuższego czasu pracuje nad sfinalizowaniem transferu z udziałem Frenkie de Jonga. Sternicy Czerwonych Diabłów złożyli ofertę w sprawie piłkarza w wysokości 60 milionów euro. Propozycja nie spełniła jednak oczekiwań wicemistrza La Liga. Przedstawiciel Premier League w każdym razie nie składa broni.

The Telegraph ujawnia, że Manchester United jest gotowy zwiększyć ofertę za reprezentanta Holandii do 80 milionów euro. Taka propozycja ma przekonać FC Barcelonę do finalizacji transakcji. Niewykluczone, że ten ruch uruchomi kolejne transfery, w tym także ten z udziałem Roberta Lewandowskiego, który znajduje się na celowniku Katalończyków.

De Jong trafił do Barcy w 2019 roku z Ajaxu za 86 milionów euro. 25-latek w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 46 spotkaniach, notując w nich cztery trafienia i pięć asyst. Z ekipą z Camp Nou zawodnik wygrał Puchar Hiszpanii w sezonie 2020/2021.

Holenderski pomocnik ma umowę z Barcą ważna do końca czerwca 2026 roku. W drużynie narodowej zawodnik rozegrał jak na razie 43 mecze, w których strzelił jednego gola.

