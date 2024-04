Źródło: The Times

Manchester United naciska na transfer nowego defensora

Jednym z kandydatów do zastąpienia Raphaela Varane’a jest Max Kilman

Czerwone Diabły liczą, że uda się wynegocjować promocyjną kwotę

Man Utd z nowym celem transferowym

Manchester United latem zapewne pożegna się z Raphaelem Varanem. Wygasający kontrakt Francuza ma nie zostać przedłużony. Choć jest on podstawowym zawodnikiem w drużynie Erika ten Haga, problematyczne stało się jego wysokie wynagrodzenie. W umowie zawarto opcję rocznego przedłużenia, co wiązałoby się z utrzymaniem takich samych warunków współpracy. Klub się na to nie godzi, a obrońca nie zamierza grać za mniejsze pieniądze.

Kto zastąpi Varane’a na Old Trafford? Kandydatów nie brakuje, bowiem Manchester United łączony jest z kolejnymi zawodnikami. W mediach najczęściej przewijają się taki nazwiska, jak Jarrad Branthwaite czy Jean-Clair Todibo. Niewykluczone, że Czerwone Diabły postawią finalnie na tańszą opcję.

W grę wchodzi pozyskanie Maxa Kilkama. Defensor Wolverhampton wyceniany jest na około 30 milionów euro, co uchodzi za kwotę dość atrakcyjną. Jeśli Wilki zażądają znacznie więcej, Manchester United postawi na innego, młodszego kandydata od 26-latka.

