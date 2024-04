Man Utd szuka następców Varane’a i Maguire’a. Sześć nazwisk na liście

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raphael Varane

Raphael Varane i Harry Maguire mogą opuścić Man Utd

Klub szykuje się na odejście stoperów

Na liście życzeń znalazło się sześć nazwisk

Sześciu kandydatów do wzmocnienia obrony Man Utd

Manchester United w tym sezonie kompletnie nie radzi sobie z grą w obronie, co potwierdza bilans bramek w Premier League. Czerwone Diabły zajmują 6. miejsce w tabeli, ale mimo tego mają ujemny stosunek goli. Do tej pory ekipa Erika ten Haga trafiła do siatki 43 razy, tracąc jednocześnie 44 bramki.

Władze klubu rozważają poważne zmiany w defensywie. Ponoć sztab niechętnie patrzy na zatrzymanie Raphaela Varane’a i Harry’ego Maugire’a. Aktualnie trwają poszukiwania następców tych dwóch piłkarzy.

Rudy Galetti poinformował, że Man Utd ma na liście takie nazwiska jak m.in.: Antonio Silva, Goncalo Inacio, Jarrad Branthwaite, Dayot Upamecano, Max Kilman i Ezri Konsa.